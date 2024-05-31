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В Польше объяснили публикацию о мобилизации

В Польше объяснили кибератакой публикации о мобилизации 200 тысяч поляков

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Artur Widak/Global Look Press

Министерство цифровых технологий Польши подозревает, что Россия может быть причастна к появлению на информационной ленте государственного агентства РАР неправдивой информации о частичной мобилизации в республике и отправке военных на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные агентства.

При этом аргументов о возможном российском следе министерство не предоставило.

До этого сообщалось, что в Польше государственное информагентство РАР опубликовало и сразу удалило сообщение о частичной мобилизации и отправке военнослужащих на Украину.

Позже агентство выступило с опровержением, сообщив, что информация о мобилизации не соответствует действительности, а РАР не является ее источником.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине увеличилась после принятия закона о ее ужесточении.

Ранее политолог объяснил, кто больше всех желает усиления мобилизации на Украине.

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