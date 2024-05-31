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«Это мучение»: врач объяснил, почему семья не стала лечить Заворотнюк вирусами

Микробиолог Чумаков предположил, что семья не хотела мучить Заворотнюк лечением

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СТС

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев обращался за консультацией о лечении в лабораторию пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, рассказал эксперт в области молекулярной биологии рака, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Петр Чумаков. Ученого цитирует kp.ru.

Чумаков уточнил, что в лаборатории определили, насколько клетки опухоли чувствительны к онколитическим вирусам — метод терапии рака, который разрабатывает ученый, — и выявили несколько вирусов, которые подошли бы для лечения. Это было три года назад, и Чернышев заверил, что тогда состояние актрисы было более или менее благополучным. После семья не обращалась в лабораторию.

«Потому что, вы понимаете, человек в таком состоянии, которое развилось у Анастасии, уже никогда не станет прежним. Это мучение в любом случае. Даже если опухолевый процесс закончится, человек станет практически беспомощным инвалидом», — размышляет он.

Эксперт отметил, что качество жизни могло бы не понравится самой пациентке.

«Возможно, они просто не хотели ее мучить», — предположил он.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Накануне стало известно, что последний сериал с Заворотнюк не выйдет на экран.

Ранее Авангард Леонтьев рассказал о юности Заворотнюк.

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