В США рассказали, на чем сосредоточился Путин

Президент России Владимир Путин не переживает о мирном саммите в Швейцарии, как это утверждает Владимир Зеленский, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Ну, первое, что вы должны помнить, это то, что у Путина трехзначный IQ, и любой человек с трехзначным IQ может очень быстро понять, что все это бессмысленно, поэтому я думаю, что Путин, вероятно, потратит, может быть, одну-две-три минуты на размышления об этом, а затем посвятит остальное время на решение серьезных вопросов, таких как победа в конфликте», — отметил он, комментируя слова Зеленского о том, что российский лидер якобы боится мирного саммита.

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