Кулеба порассуждал о том, что считать победой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единого представления о том, что считать «победой Украины», нет на Западе и внутри самой страны. Об этом он заявил в интервью журналу «Обозреватель».

«Пределы этой победы, я думаю, что они, и на Украине, я чувствую, скажем так, дискуссионны», — заявил он.

Кулеба сообщил, что украинцы «хотят победы», но при этом не все готовы идти воевать.

«Поэтому у нас в стране тоже есть дискуссия. Пока мы сами это не сделаем, не определимся со своими целями, другие за нас эту работу не сделают», — заявил он.

Также Кулеба заявил в интервью, что вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в тех границах, которые сейчас контролируют ВСУ, является рискованным.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от Вашингтона послание по вопросу возможности использования американского оружия для атак по территории России. При этом он не конкретизировал условия. 30 мая издание Politico сообщило, что президент Соединенных Штатов Джо Байден тайным образом разрешил Киеву использовать американское оружие для ударов по территории РФ. По данным источников журналистов, речь идет об атаках на объекты РФ «исключительно в районе Харькова».

Ранее первая группа французских военных инструкторов направилась на Украину.