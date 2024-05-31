Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сообщник разведчиков, убивших девушку из ЛНР, найден мертвым в камере

Пособника убивших девушку из ЛНР разведчиков Бугра повесили в камере

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Пособника российских военных разведчиков, которых обвинили в убийстве пленной украинской военнослужащей, обнаружили мертвым в тюремной камере. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на мать погибшей Татьяну Давронову.

По ее словам, отыскать останки убитой девушки помог бывший сообщник военных по кличке Бугор. Сразу после ареста его нашли повешенным в камере.

«Только благодаря Бугру ее нашли: он указал место, где останки дочери спрятали в лесу», — рассказала собеседница издания.

В материале отмечается, что следующей ночью мужчину повесили в камере.

Накануне военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрел уголовное дело против двух военнослужащих, обвиняемых в похищении и убийстве жительницы ЛНР. По версии следствия, потерпевшая состояла в интимных отношениях с поэтом-разведчиком ВДВ Айдыном Жамидуловым. Он опасался, что девушка расскажет о романе его жене, поэтому вместе с сослуживцами похитил любовницу и выдал ее за украинскую разведчицу, после чего жестоко расправился с девушкой и приказал подчиненным взорвать ее тело.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами