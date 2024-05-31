Сообщник разведчиков, убивших девушку из ЛНР, найден мертвым в камере

Пособника российских военных разведчиков, которых обвинили в убийстве пленной украинской военнослужащей, обнаружили мертвым в тюремной камере. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на мать погибшей Татьяну Давронову.

По ее словам, отыскать останки убитой девушки помог бывший сообщник военных по кличке Бугор. Сразу после ареста его нашли повешенным в камере.

«Только благодаря Бугру ее нашли: он указал место, где останки дочери спрятали в лесу», — рассказала собеседница издания.

В материале отмечается, что следующей ночью мужчину повесили в камере.

Накануне военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрел уголовное дело против двух военнослужащих, обвиняемых в похищении и убийстве жительницы ЛНР. По версии следствия, потерпевшая состояла в интимных отношениях с поэтом-разведчиком ВДВ Айдыном Жамидуловым. Он опасался, что девушка расскажет о романе его жене, поэтому вместе с сослуживцами похитил любовницу и выдал ее за украинскую разведчицу, после чего жестоко расправился с девушкой и приказал подчиненным взорвать ее тело.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.