«Самая массированная атака»: ВСУ выпустили десять ATACMS по Крымскому мосту Белоусов: ВС России отразили атаку 10 ATACMS на Крымский мост

ВСУ 29 мая выпустили в сторону Крымского моста 10 американских ракет ATACMS, заявил министр обороны России Белоусов. По его словам, ВС РФ удалось сбить все ракеты, в результате чего были спасены сотни жизней. Минобороны накануне сообщало о восьми ATACMS, сбитых над Азовским морем.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 мая пытались атаковать Крымский мост с помощью оперативно-тактических американских ракет ATACMS, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совета министров ОДКБ. Его слова приводит РИА Новости.

По заявлению главы российского оборонного ведомства, Украина выпустила 10 американских ракет в сторону дорожной переправы. Вооруженные силы России же сбили все баллистические ракеты и отразили массированную атаку.

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью «Атакамсами» на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты», — сказал он.

Белоусов подчеркнул, что в результате пресечения атаки спасены сотни жизней. Министр добавил, что объединенная группировка войск продолжает расширять свою зону контроля на территориях новых регионов России и принимать меры по выполнению главной задачи — защиты населения России.

Удары ATACMS по Крыму

Минобороны России сообщало 30 мая об отражении атак ATACMS и беспилотников в районе Крыма. По информации оборонного ведомства, ВС РФ сбили восемь оперативно-тактических ракет над Азовским морем и перехватили еще восемь беспилотников у Крыма. Также были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

Глава Минтранспорта Крыма Николай Лукашенко тогда заявил о повреждении двух паромов в результате падения обломков ракет — у них поломалось остекление надстроек. Люди не пострадали. По словам Лукашенко, целью украинской армии были объекты транспортной инфраструктуры.

В мае ВСУ несколько раз атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, также одну такую ракету сбили в Симферопольском районе.

Использование американского оружия

Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден тайно дал Украине разрешение наносить удары американским оружием по целям на признанной Западом территории России, однако речь идет о целях «исключительно в районе Харькова». Эту информацию подтвердили в Пентагоне:

«Президент [Байден] недавно поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать предоставленное США оружие в целях контрбатарейной борьбы в [районе] Харьковской области с тем, чтобы Украина могла наносить ответные удары по российским силам, атакующим ее или готовящимся ее атаковать», — заявил представитель ведомства.

По данным The New York Times, Киеву были переданы точные инструкции о том, какие удары по территории РФ будут считаться допустимыми.