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В зоне украинского конфликта погиб наемник из Нидерландов

Dutch News: 20 мая в районе Часова Яра погиб наемник ВСУ из Нидерландов

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Наемник из Нидерландов, принимавший участие в боевых действиях на Украине в составе так называемого «Интернационального легиона», погиб в районе донецкого города Часова Яра. Об этом сообщило издание Dutch News, сославшись на министерство иностранных дел королевства.

«Гражданин Нидерландов, который вызвался воевать на Украине, погиб на поле боя», — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что мужчины не стало еще 20 мая. Он стал третьим гражданином Нидерландов, погибшим в зоне украинского конфликта. При этом всего, по информации издания, с момента начала российской специальной военной операции (СВО) в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) вступили несколько десятков наемников из этого королевства.

29 мая телеканал France 2 обнародовал интервью с неназванным французским наемником. В ходе беседы мужчина рассказал, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину только ради того, чтобы снимать видео для социальных сетей.

По его словам, впоследствии такие записи появляются на популярной платформе TikTok. При этом наемник признался, что называет клоунами людей, которые отправляются на фронт и тратят необходимые ВСУ снаряды ради нескольких роликов.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил степень участия иностранных наемников в боевых действия на Украине.

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