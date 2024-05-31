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Политика

Военная операция на Украине, день 828-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 828-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над Кубанью пять противокорабельных ракет и 29 беспилотников. В Темрюкском районе региона из-за атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе — два человека пострадали. Пентагон подтвердил, что администрация Байдена разрешила Украине наносить удары американским оружием по РФ в ходе контрбатарейной борьбы. Китай отказался от участия в швейцарской конференции по Украине из-за отсутствия на ней России, сообщает Reuters. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:41

Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты, сообщили в Росавиации.

8:35

8:29

При атаке БПЛА на нефтебазу в Краснодарском крае пострадали два человека — глава Темрюкского района Федор Бабенков

8:26

❗️ На работу аэропортов Казани и Нижнекамска введены временные ограничения, сообщили в Росавиации.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 5:57 мск, аэропорт Нижнекамска — с 6:24 мск.

8:23

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что считает допустимым использование полученного Украиной от западных стран оружия для нанесения ударов по территории России.

8:21

Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, так как она не отвечает условиям Пекина из-за отсутствия на мероприятии России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

8:19

Запрет Украине на использование ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения по целям на территории России остается в силе, заявили в госдепе РИА Новости.

8:15

8:11

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над Краснодарским краем пять противокорабельных ракет и 29 беспилотников, сообщает российское Минобороны. Также уничтожены по одному украинскому БПЛА над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.

8:07

В Темрюкском районе Краснодарского края из-за атаки БПЛА ночью загорелись 3 цистерны с нефтепродуктами на нефтебазе, сообщил губернатор. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

8:04

Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 828-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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