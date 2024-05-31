Военная операция на Украине, день 828-й

При атаке БПЛА на нефтебазу в Краснодарском крае пострадали два человека — глава Темрюкского района Федор Бабенков
❗️ На работу аэропортов Казани и Нижнекамска введены временные ограничения, сообщили в Росавиации.
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 5:57 мск, аэропорт Нижнекамска — с 6:24 мск.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что считает допустимым использование полученного Украиной от западных стран оружия для нанесения ударов по территории России.
Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, так как она не отвечает условиям Пекина из-за отсутствия на мероприятии России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Запрет Украине на использование ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения по целям на территории России остается в силе, заявили в госдепе РИА Новости.
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над Краснодарским краем пять противокорабельных ракет и 29 беспилотников, сообщает российское Минобороны. Также уничтожены по одному украинскому БПЛА над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.
В Темрюкском районе Краснодарского края из-за атаки БПЛА ночью загорелись 3 цистерны с нефтепродуктами на нефтебазе, сообщил губернатор. К настоящему моменту пожар ликвидирован.
Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.