Военная операция на Украине, день 828-й

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над Кубанью пять противокорабельных ракет и 29 беспилотников. В Темрюкском районе региона из-за атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе — два человека пострадали. Пентагон подтвердил, что администрация Байдена разрешила Украине наносить удары американским оружием по РФ в ходе контрбатарейной борьбы. Китай отказался от участия в швейцарской конференции по Украине из-за отсутствия на ней России, сообщает Reuters. «Газета.Ru» ведет хронику событий.