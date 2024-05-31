ФРГ поставит Украине одну систему ПВО Patriot

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна намерена поставить еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также предоставит 500 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС.

«В НАТО мы придерживаемся принципа «один за всех, все за одного», — приводятся слова Бербок на странице МИД ФРГ в соцсети X. «Сейчас мы должны продолжать укреплять противовоздушную оборону Украины. Германия поставляет еще одну систему Patriot и предоставляет еще 500 миллионов евро», — сообщила Бербок.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не считает нужным публично обсуждать предоставление Украине права на использование западного оружия для ударов по территории РФ.

В среду, 29 мая, глава немецкого военного ведомства посетил базу в Мекленбурге — Передней Померании. По информации журналистов, в настоящее время здесь проходит обучение украинских бойцов работе с системами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

При этом, общаясь с журналистами, Писториус заявил о намерении удвоить закупки упомянутых комплексов. Изначально власти страны подписали договор с американской компанией Raytheon, производящей зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, на поставку четырех единиц техники к 2026 году. Однако сейчас Минобороны Германии завершает подготовку к размещению другого государственного заказа на поставку еще четырех таких систем к 2028 году.

Ранее в Германии заявили, что Украина без ведома немецких властей использовала ЗРК Patriot для ударов по целям на территории РФ.