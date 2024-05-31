Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФРГ поставит Украине одну систему ПВО Patriot

Бербок: ФРГ поставит Украине еще одну систему Patriot и предоставит €500 млн

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна намерена поставить еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также предоставит 500 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС.

«В НАТО мы придерживаемся принципа «один за всех, все за одного», — приводятся слова Бербок на странице МИД ФРГ в соцсети X. «Сейчас мы должны продолжать укреплять противовоздушную оборону Украины. Германия поставляет еще одну систему Patriot и предоставляет еще 500 миллионов евро», — сообщила Бербок.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не считает нужным публично обсуждать предоставление Украине права на использование западного оружия для ударов по территории РФ.

В среду, 29 мая, глава немецкого военного ведомства посетил базу в Мекленбурге — Передней Померании. По информации журналистов, в настоящее время здесь проходит обучение украинских бойцов работе с системами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

При этом, общаясь с журналистами, Писториус заявил о намерении удвоить закупки упомянутых комплексов. Изначально власти страны подписали договор с американской компанией Raytheon, производящей зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, на поставку четырех единиц техники к 2026 году. Однако сейчас Минобороны Германии завершает подготовку к размещению другого государственного заказа на поставку еще четырех таких систем к 2028 году.

Ранее в Германии заявили, что Украина без ведома немецких властей использовала ЗРК Patriot для ударов по целям на территории РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами