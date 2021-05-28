МИД РФ назвал заявления Запада о нелегитимности выборов в Сирии попыткой давления

Министерство иностранных дел России назвало заявления ряда стран Запада о нелегитимности президентских выборов в Сирии, сделанные еще до проведения этих выборов, попыткой грубого политического давления для дестабилизации обстановки в арабской стране. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

В четверг, 27 мая, Башар Асад одержал победу на выборах президента в Сирии, набрав 95,1%.

В российском ведомстве отметили, что Москва рассматривает состоявшиеся выборы как суверенное дело Сирийской арабской республики и важный шаг на пути укрепления ее внутренней стабильности.

В МИД подчеркнули, что никто не вправе диктовать сирийскому народу, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства.

«Россия, в свою очередь, намерена и далее проводить твердую линию в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР», — говорится в сообщении министерства.

Накануне глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел европейских стран заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Сирии.