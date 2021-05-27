Стивен Сигал станет членом партии «Справедливая Россия — За Правду»

Голливудский актер Стивен Сигал планирует вступить в политическую партию «Справедливая Россия — За Правду» в субботу, 29 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей партии.

«В рамках заседания палаты депутатов планируется вручение партийного билета объединенной партии Стивену Сигалу», — уточнили в партийной пресс-службе.

В партии добавили, что до этого известный артист был в рядах «За правду» и теперь он вступает в партию «Справедливая Россия — За Правду» вместе с командой Захара Прилепина.

Планируется, что Сигал будет заниматься в партии вопросами, связанными с экологией. В частности, будет сделан упор на борьбу против загрязнения природы.

Кроме того, во время заседания Палаты депутатов актер будет представлять свои планы по работе в сфере экологии. Сигал с 2016 года является российским гражданином.

В октябре президент России Владимир Путин поблагодарил Сигала за помощь в восстановлении популяции байкальского омуля.