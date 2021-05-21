Посольство России направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями в Киеве

Посольство России на Украине направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания диппредставительства в Киеве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Дипломат выразила мнение, что обострение конфликта между Палестиной и Израилем привело к проведению радикалами на Украине «провокационной акции» у российского посольства РФ. Участники акции выражали протест против деятельности радикального палестинского движения ХАМАС, якобы получающего помощь из Москвы.

«Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере радикально настроенная часть украинского государства», — заявила Захарова.

По ее словам, во время мероприятия звучали антироссийские лозунги, оскорбления, был заблокирован въезд на территорию посольства России.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.