Киев попросил премьера Израиля стать посредником в переговорах с Москвой

Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху быть посредником на переговорах с Россией. Об этом сообщил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Нетаньяху имеет хорошие отношения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я рад заявить, что премьер-министр не сказал «нет», — уточнил Корнийчук.

Он также добавил, что израильский премьер сказал, что постарается сделать все, что ему по силам, для налаживания отношений между Россией и Украиной.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского готовы принять в Москве для обсуждения путей нормализации двусторонних отношений. В Киеве заявили, что Зеленский обязательно отреагирует на приглашение Путина обсудить двусторонние отношения в Москве.