«Троянский конь Путина»: яркие цитаты и карьера премьера Венгрии Виктора Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил, что в Западной Европе идет подготовка к войне с Россией, которая начнется в 2030 году. Это не первый подобный месседж политика, прозванного в народе «венгерским троллем» за яркие высказывания. Орбан хорошо известен своей «особой позицией» по многим вопросам внешней и внутренней политики. Подробнее о карьере, семье и самых громких заявлениях Орбана — в материале «Газеты.Ru».

Ранние годы и образование Виктора Орбана

Виктор Орбан родился 31 марта 1963 года в Секешфехерваре, небольшом городе в Центральной Венгрии. Его отец работал агрономом, а мать была коррекционным педагогом по речи в школе. У Орбана есть младшие братья Дьезо и Арон, которые сейчас занимаются предпринимательством.

Детство Виктор Орбан провел в деревнях, он обучался в школах поселений Альсутдобоз, Вертешача и Фельчут. Когда ему было 14, семья будущего премьера вернулась в Секешфехервар: Орбана перевели в гимназию Бланки Телеки с углубленным изучением английского языка.

Окончив школу, 18-летний Виктор отправился служить в армию, а после службы поступил на юридический факультет Будапештского университета.

В юности Орбан был секретарем комсомольской организации. После учебы он устроился на работу социологом в научный институт при Минсельхозе. Будущий политик проработал там два года, пока в 1989 году не стал стипендиатом Фонда Сороса (сеть фондов миллиардера-филантропа Джорджа Сороса, которая финансирует проекты в области демократии, здравоохранения, образования и правосудия). Благодаря стипендии Орбан смог пройти стажировку в Пембрук-колледже Оксфорда, где когда-то учились король Иордании Абдалла II, американский сенатор Джеймс Уильям Фулбрайт и автор «Властелина Колец» Дж. Р. Р. Толкин.

Начало политической деятельности

В 1980-х Виктор Орбан придерживался антикоммунистических взглядов, которые и сформировали его политику в будущем. Уже в 1988 году он стал одним из 37 студентов, основавших партию «Альянс молодых демократов», позже сменившую название на «Венгерский гражданский союз», или ФИДЕС (Fiatal Demokratak Szovetsege). Представители партии выступали за прекращение коммунистического однопартийного правления, свободу слова и вывод советских войск из страны. Их поддерживали и другие оппозиционные группы, в том числе «Демократический форум».

В 1989 году Орбан выступил с речью о необходимости свободных выборов и окончательного вывода советских войск на церемонии перезахоронения лидеров Венгерского восстания 1956 года.

После этого молодой политик стал известен на всю республику и обрел множество поклонников среди избирателей.

На выборах 1990 года ФИДЕС получила 8,95% голосов и сформировала фракцию из 22 депутатов, в числе которых был и будущий премьер-министр. Через два года Орбан стал вице-президентом ФИДЕС, а позже возглавил партию. С его управлением Венгерский гражданский союз стал более правоконсервативным: партия придерживалась ценностей традиционной семьи, защищала церковь и отстаивала национальную идентичность.

Как Виктор Орбан стал премьер-министром

В 1998 году ФИДЕС победила на выборах с 28,18% голосов и получила 148 мест в парламенте из 386. Объединившись с двумя партиями, представители Венгерского гражданского союза сформировали новое правительство. 35-летний Виктор Орбан вступил в должность премьер-министра.

Виктор Орбан, 1998 год Jeff Overs/BBC News & Current Affairs/Getty Images

Выбранный Орбаном курс управления предусматривал усиление роли канцелярии премьер-министра и снижение влияния парламента на внутреннее устройство страны. Сам премьер активно выступал за снижение налогов и социальных взносов, боролся с безработицей и инфляцией. Если в 1998 году инфляция составляла 15%, то уже в 1999 году она снизилась до 10%, а в 2001-м — до 7,8%. Также при Орбане была отменена плата за обучение в университетах.

Работу в ФИДЕС и в правительстве Орбан совмещал до 2000 года, пока съезд партии не проголосовал за разделение двух этих постов. Так Орбан стал премьер-министром и сохранял эту должность до поражения партии на парламентских выборах 2002 года. После проигрыша он ушел в отставку и вновь возглавил ФИДЕС.

В 2010 году Виктор Орбан повторно участвовал в выборах. В этот момент правом голоса были наделены все этнические венгры — даже те, кто не проживал в стране. В рамках предвыборной кампании количество округов было сокращено почти на треть, и некоторые «левые» округа были объединены с теми, где поддерживали ФИДЕС и «Йоббик» (правая националистическая политическая партия Венгрии). Сама же ФИДЕС создала коалицию с Христианско-демократической народной партией и получила на выборах 52,7% голосов.

Эти меры привели к тому, что Виктор Орбан снова стал премьер-министром страны, а партия сохранила большинство в парламенте. В 2011 году число депутатов сократили с 386 до 199.

Виктор Орбан на торжественном митинге, открывающем избирательную кампанию в День Венгерской революции, 15 марта 2010 год Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Яркие моменты политической карьеры Виктора Орбана

Скандал с конституцией

Вследствие принятия новой конституции в 2012 году официальное название государства было изменено с Венгерской республики на Венгрию. Это означало включение в сообщество венгров, проживающих за пределами страны. Были расширены полномочия президента, ограничена независимость Центробанка и судебной системы. Также в новом документе появились положения о допустимости браков исключительно между мужчиной и женщиной и охране жизни с момента зачатия. Эти и другие нововведения вызвали протесты внутри страны и за рубежом.

Демонстрация перед Венгерским государственным оперным театром в знак протеста против новой конституции страны в Будапеште, 2 января 2012 год Attila Volgyi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальная позиция Венгрии по поводу нетрадиционных отношений Критика оппозиции не изменила позицию властей по нетрадиционным отношениям. В 2021 году в стране был принят закон, согласно которому учителям запрещалось рассказывать детям о гомосексуальности или трансгендерном переходе на уроках полового воспитания. Контент, предназначенный для несовершеннолетних, не должен изображать отношения ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), а телеканалы обязаны маркировать контент как пропаганду. Его можно было показывать только ночью. Закон критиковали в Европейской комиссии за нарушение прав, изложенных в Хартии ЕС, но критика не привела к отмене документа. В 2020 году в Венгрии законодательно запретили усыновление детей однополыми парами.

Ряд положений конституции Венгрии осуждали не только внутри страны, но и в Евросоюзе: страна вступила туда в 2004 году. Председатели Еврокомиссии, Европарламента и Совет Европы утверждали, что поправки могут угрожать верховенству закона. В ответ на критику правительство Орбана тогда заявило о готовности пересмотреть некоторые моменты, чтобы снизить градус недовольства ЕС.

Орбану не раз пророчили провал на выборах и уход с политической арены.

Но, вопреки мнению оппозиции и международных организаций, партия Орбана больше не проигрывала на парламентских выборах.

Политику удалось сохранить пост. В преддверии выборов в 2026 году Виктор Орбан призвал избирателей голосовать за правящую партию «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Он добавил, что в случае прихода оппозиции к власти Венгрия будет втянута вместе со всем Евросоюзом в прямую войну с Россией из-за конфликта на Украине.

Борьба с нелегальными мигрантами

Громким делом 2014-2015 годов стала реакция Венгрии на миграционный кризис в Европе. Тогда власти страны выступили против приема мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки. В 2015 году ЕС ввел систему квот для беженцев, в рамках которой мигранты распределялись между государствами Евросоюза в зависимости от численности населения. Тогда Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия выступили против этого решения. А сам Орбан дал громкое интервью журналу Bild, где назвал беженцев «мусульманскими захватчиками», которые ищут более выгодные условия для жизни.

«Большое количество мусульман неизбежно ведет к появлению параллельных обществ. Мы этого не хотим и не хотим, чтобы нас к этому принуждали», — заявил политик.

Виктор Орбан, 2016 год imago stock&people/Global Look Press

Антимиграционная политика Орбана продолжилась введением уголовной ответственности за помощь нелегальным мигрантам в 2018 году. Интересно, что правительство Венгрии обвинило в плане по привлечению мигрантов фонд Джорджа Сороса, который когда-то дал Орбану стипендию на продолжение обучения в именитом Пембрук-колледже.

В связи с принятием документа об уголовной ответственности Еврокомиссия подала в суд на Венгрию. В итоге Европейский суд постановил, что меры нарушают законодательство ЕС и права на убежища. Но Орбан не отказался от антимиграционной политики и в следующие годы подчеркивал, что страна будет защищать границы от мигрантов.

В 2022 году политика обвиняли в расизме и антисемитизме на фоне скандального выступления в Румынии, в ходе которого Орбан высказался о «смешении рас» в Европе из-за миграции.

Глава венгерского кабмина уверял, что венгры не желают превращения в «смешанную расу», хоть и не отказываются от взаимодействия с другими народами.

Тогда Орбан не менее хлестко ответил «левым» СМИ:

«Я уже вижу завтрашние заголовки: крайне правый европейский политик-расист и антисемит, Троянский конь Путина, произнес речь на консервативной конференции. Но я не хочу им подавать идеи, но они лучше всех умеют создавать фейковые новости. Вместо этого скажу вам правду: в Венгрии у нас нулевая терпимость к расизму и антисемитизму», — пояснил Орбан на конференции консервативных политических действий (CPAC) в США.

В 2024 году суд ЕС оштрафовал Венгрию на €200 млн за нарушение правил по приему мигрантов. В документе сообщалось, что страна ограничивает право доступа мигрантов к процедуре международной защиты, незаконно задерживает их в транзитной зоне и не разрешает оставаться на территории Венгрии до выяснения правового статуса. В ответ Орбан заявил, что «для брюссельских бюрократов нелегальные мигранты важнее, чем собственные европейские граждане».

Конфронтация с европейскими политиками

За противодействие эскалации конфликта на Украине премьера Венгрии не раз критиковали в Европарламенте. Так, в октябре 2024 года европейские политики осудили его за отказ от военной поддержки Украины, желание торговать углеводородами с Россией и смягчение визового режима с ней. Особо острую реакцию вызвало решение Венгрии отложить продление санкций ЕС против России до президентских выборов в США. Это заблокировало возможность выделения кредита Украине на $35 млрд за счет замороженных активов РФ.

Выступления венгерского политика давно переросли в конфронтацию с отдельными европейскими политиками. Широко известен конфликт Орбана и Урсулы фон дер Ляйен. Премьер Венгрии публично назвал главу ЕК «девочкой-прислужницей», а в отношении лидера Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера он заявил, что тот «сыграл роль вельзевула» для ЕС. Орбан считает, что при Вебере политика Брюсселя испортилась, а коалиция из либералов, левых и ЕНП пытается втянуть Европу в войну.

В сентябре 2025 года премьер-министр Венгрии предложил председателю Европейской комиссии покинуть свой пост из-за милитаристских взглядов. Он рассказал, что подал прошение «Патриотов Европы» о вынесении вотума недоверия. По словам представителей объединения, Урсуле фон дер Ляйен не удалось «справиться с самыми насущными проблемами», включая проблемы безопасности, торговли, конкурентоспособности, миграции. До этого евродепутаты из фракции «Левые» планировали вынести новый вотум недоверия главе ЕК за торговое соглашение с США и молчание по Газе, но не набрали достаточное количество подписей.

Критике Орбана подверглась и глава евродипломатии Кая Каллас за попытки ЕС разжечь конфликт с Россией. В конце 2025 года политик сравнил Каллас с Гитлером и Наполеоном.

«Есть «великие» европейские традиции. Ведь Россию уже пытались атаковать — например, Наполеон, не так ли? И Гитлер. У них это не получилось. А теперь Кае Каллас это, конечно, удастся», — иронично заметил Орбан.

Орбан о новом миропорядке

Виктор Орбан не раз высказывался на тему нового миропорядка. В 2024 году он заявил, что гегемония Запада закончилась. Необходимо постоянно оценивать и анализировать ситуацию в зарождающемся новом мировом порядке.

Недавно он высказался в соцсети X, что новый мировой порядок знаменуется окончанием либеральной эпохи и началом «эры наций». По мнению венгерского премьера, эти процессы наблюдаются еще с 2010 года. В это время власти Венгрии не ждали действий других, а налаживали двусторонние связи и подписывали торговые соглашения.

«Мы предвидели перемены. Мы готовились. Теперь мы готовы к тому, что будет дальше», — написал он.

Отношение Виктора Орбана к России и Украине

Еще в 2014 году Венгрия и Словакия пообещали поддержать санкции против России, хотя до этого Орбан несколько раз высказывался против санкций и заявлял, что подобные решения больше вредят ЕС, чем РФ.

В то время власти Венгрии уже заключили соглашение с Россией о строительстве газопровода «Южный поток», который позволял поставлять газ в Европу в обход Украины. Проект был отменен в конце 2014 года, а вместо него — запущен «Турецкий поток», который также сталкивается с юридическими препятствиями. Но в тот момент правительство страны также опиралось на опыт присутствия Советского Союза в «соседях». Тогда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уточнял, что Венгрия не хочет «испытать это снова».

Акционеры и партнеры проекта ОАО «Газпром» расписываются на первом стыке трубы во время церемонии запуска проекта по строительству газопровода «Южный поток» в Анапе, 7 декабря 2012 год Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В начале специальной военной операции на Украине Орбан вместе с союзниками по ЕС и НАТО осудил действия России, но высказывался против введения новых санкций и выступил против эмбарго Евросоюза на поставку нефти РФ. Властям Венгрии в тот момент удалось добиться временного разрешения на импорт нефти, а сам премьер-министр призывал к отмене санкций ради Европы.

После начала боевых действий Орбан заявил, что не разрешит поставки оружия Киеву, так как венгерской армии нужно имеющееся оружие для защиты собственных границ. Также страна не соглашалась направлять финансовую помощь и даже наложила вето на выделение €13 млрд. Вето было отозвано только в обмен на уступки в вопросе выделения субсидий самой Венгрии.

В 2023 году страна выступала против принятия Украины в Евросоюз, но в 2024 году решила абстрагироваться от обсуждения этой темы.

В июне 2024 года Венгрия отказалась участвовать в миссии НАТО по Украине по обучению военных, но не стала блокировать решения других членов альянса.

1 июля 2024 года Будапешт получил председательство в Совете ЕС, и уже на следующий день Виктор Орбан посетил Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он предложил Зеленскому прекратить огонь и восстановить переговоры с РФ, но предложение не было принято. В рамках «Миссии мира» 5 июля 2024 года Виктор Орбан прибыл в Москву на трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным.

Орбан стал первым лидером ЕС с 2022 года, встретившимся с президентом России.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве, 5 июля 2024 года Валерий Шарифулин/РИА Новости

Тогда Путин обсудил с Орбаном позицию Венгрии и ЕС по ситуации на Украине, а также предложения России по мирному урегулированию. Действия Орбана возмутили многих членов ЕС, а представитель Еврокомиссии Эрик Маммер назвал это «подрывом единства» организации.

В 2025 году премьер Венгрии неоднократно позволял себе громкие высказывания в адрес Украины. Например, в ноябре он отказался финансировать страну из-за коррупционных скандалов в Киеве.

«Золотая иллюзия Украины рушится. Мафиозная сеть военного времени с бесчисленными связями с Зеленским была разоблачена <...> Спасибо, но мы не хотим в этом участвовать. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. Дома им можно найти лучшее применение», — заявил премьер-министр.

Он отметил, что Евросоюз должен был осудить ситуацию, однако продолжает «покрывать Киев вместо того, чтобы смотреть правде в глаза». Политик добавил, что Европа и сама «тонет во взяточничестве», а ЕК и парламент погрязли в скандалах.

Но и в адрес России венгерский глава кабмина высказывался неоднозначно. В интервью французскому телеканалу LCI он заявил: «Риска большой войны в Европе нет, потому что россияне слишком слабы для этого. Они даже не могут победить Украину. Следовательно, они не способны атаковать НАТО».

28 ноября 2025 года Орбан снова прибыл в Москву. Тогда Владимир Путин отметил развитие отношений России и Венгрии, несмотря на актуальные сложности.

«Основа энергобезопасности Венгрии — стабильные поставки российских энергоносителей в прошлом, сейчас и в будущем», — подчеркнул Орбан.

Владимир Гердо/РИА Новости

В Кремле Орбан заявил о готовности предоставить площадку для переговоров с США по мирным инициативам для урегулирования конфликта России с Украиной. Так он подтвердил предложение лидера США Дональда Трампа провести российско-американский саммит на территории Будапешта.

В январе 2026 года Орбан призвал завершить конфликт на Украине прямо сейчас ради тех, у кого вызывает тревогу каждый знак приближающейся войны. Такое заявление он сделал после того, как сказал о подготовке к войне в Западной Европе. По мнению Виктора Орбана, саммиты Евросоюза превратились в «военные советы», где обсуждают лишь стратегии победы над Россией. Венгерский политик подчеркнул, что правительство страны не разделяет эти намерения.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз оскорбительно отзывался об Орбане. На форуме в Давосе он заявил, что «каждый «Виктор», который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник». Премьер Венгрии ответил, предупредив, что они с Зеленским не смогут прийти к взаимопониманию.

«Я свободный человек, служащий венгерскому народу. Вы же человек в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец войне, несмотря на то, что президент США оказывает вам всяческую помощь в этом вопросе», — написал Орбан в соцсети Х.

Венгерский политик добавил, что Будапешт не будет поддерживать «военные усилия» Киева, но, несмотря на отношение лидера, украинский народ может рассчитывать на снабжение электроэнергией и помощь беженцам.

«Остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам», — заключил Орбан, подписавшись «Виктор».

Личная жизнь Виктора Орбана

По вероисповеданию Виктор Орбан — протестант, приверженец кальвинистской церкви. У него есть множество наград Венгрии и других стран. Среди них — Большой крест ордена Заслуг (Венгрия и Франция, 2001), Большой крест ордена Святого Григория Великого (Ватикан, 2004), Орден «Достык» I степени (Казахстан, 2023) и Орден Республики Сербской на цепи (2024).

Об увлечениях Орбана известно немного. Он активно следит за футболом и даже играл в клубе третьего дивизиона «Фельчут». Он также является одним из главных спонсоров клуба, а в 2004 году недолго заменял тренера. В 2007 году Орбан основал Академию футбола имени Ференца Пушкаша.

Интересно В 2001 году из-за футбольных тренировок Орбана перед национальным чемпионатом заседание правительства Венгрии было перенесено со вторника на пятницу.

В 1986 году Виктор Орбан женился на юристе по имени Анико Леваи. В браке родились пять детей: Рахель, Шара, Роза, Флора и Гашпар. Иногда они появляются вместе с родителями на мероприятиях. У Орбана шесть внуков.