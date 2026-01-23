Президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины, участвующие в переговорах

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян принял делегации России, США и Украины, прибывшие в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах. Об этом сообщает государственное информационное агентство WAM.

Как передает агентство, глава ОАЭ пожелал успеха участникам переговоров и выразил поддержку усилиям по мирному урегулированию украинского конфликта.

Несколько минут назад глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян сообщил о начале трехсторонней встречи в ОАЭ. В опубликованном заявлении министра говорится, что переговоры продлятся два дня.

Он также выразил уверенность, что переговоры по Украине поспособствуют концу кризиса.

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что первые раунды по Украине в ОАЭ пройдут в максимально закрытом режиме.