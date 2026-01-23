В Россию приходят аномальные морозы

Аномальные морозы с температурой на 15°C ниже нормы сохранятся в регионах России в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает «Интерфакс»

«В регионах севера европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока морозы задержатся до середины следующей недели», — сообщил Вильфанд.

До этого Вильфанд рассказал о том, что сильные холода, которые наступят в Москве и Московской области, будут непродолжительными. При этом низкая температура будет особенно интенсивно выражена в ночное время. По информации метеоролога, с 24 по 26 января в регионах установится температура -20...-25 °С. При этом в Московской области местами будет до -28..-29 °С.

23 января Вильфанд рассказал, когда жителям столицы ожидать оттепель. Научный руководитель Гидрометцентра России указал на большую вероятность повышения температуры до нуля и даже выше в середине следующей недели.

Ранее москвичам рассказали о погоде в феврале.