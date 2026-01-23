Политолог назвал хамским выступление Зеленского в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский в хамской манере провоцировал прямое столкновение США и Европы. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что, выступая на экономическом форуме в Давосе, Зеленский раскритиковал европейцев за бездействие, а также призвал выделять больше денег Киеву.

«Если опустить эту всю манеру хамскую и оставить только смысловые линии в том, то это по сути он же провоцирует Европу на прямое столкновение с Соединенными Штатами», — сказал Мартынов.

Эксперт добавил, что Зеленский «не от большого ума» также критиковал президента США Дональда Трампа.

Зеленский выступил с речью на форуме в Давосе 22 января. Президент Украины сказал, что Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. Он также отметил, что большинство европейских лидеров не знают, что делать с островом, и надеются, что тема угаснет сама собой. Он также задался вопросом «Но что, если нет?».

