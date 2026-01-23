Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Политолог назвал хамским выступление Зеленского в Давосе

Политолог Мартынов: Зеленский в Давосе провоцировал конфликт США и Европы
Petros Karadjias/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в хамской манере провоцировал прямое столкновение США и Европы. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что, выступая на экономическом форуме в Давосе, Зеленский раскритиковал европейцев за бездействие, а также призвал выделять больше денег Киеву.

«Если опустить эту всю манеру хамскую и оставить только смысловые линии в том, то это по сути он же провоцирует Европу на прямое столкновение с Соединенными Штатами», — сказал Мартынов.

Эксперт добавил, что Зеленский «не от большого ума» также критиковал президента США Дональда Трампа.

Зеленский выступил с речью на форуме в Давосе 22 января. Президент Украины сказал, что Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. Он также отметил, что большинство европейских лидеров не знают, что делать с островом, и надеются, что тема угаснет сама собой. Он также задался вопросом «Но что, если нет?».

Ранее Зеленского предупредили о точке невозврата для Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27694813_rnd_6",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+