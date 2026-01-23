В Финляндии освободили мужчину, десятилетиями жившего в подвале без окон и туалета

Daily Mail: в Финляндии освободили мужчину, жившего в подвале больше 10 лет

В Финляндии 80-летний мужчина был освобожден из подвала жилой виллы в Хельсинки, где он жил в «бесчеловечных условиях» на протяжении десятилетий, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, про обыске дома в подвальном помещении без окон, кухни и возможности соблюдать гигиену полицейские обнаружили пожилого мужчину в плохом физическом состоянии, которому потребовалась срочная помощь.

По данным полиции, мужчина не был физически заперт, однако следователи выясняют, имел ли он реальную возможность покинуть это место самостоятельно.

«Сейчас мы расследуем, имел ли он возможность выйти из комнаты или у него не было этой способности», — заявил детектив-инспектор Яри Коркалайнен.

По факту произошедшего задержаны трое подозреваемых — двое мужчин и женщина в возрасте около 60 лет. Позже их отпустили, но они остаются фигурантами уголовного дела. Установлено, что среди задержанных — пара и их родственник, а сама вилла принадлежит одному из мужчин. Сам 80-летний пенсионер не связан с ними родством.

Все участники дела, включая пенсионера, являются гражданами Финляндии и были зарегистрированы по этому адресу, хотя, по данным следствия, не проживали там постоянно.

