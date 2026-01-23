Размер шрифта
Ко дню рождения Чехова устроят марафон на ТВ

В рамках киномарафона ко дню рождения Чехова покажут фильмы Кончаловского и Лотяну
П. Артемьев/РИА Новости

Марафон в честь дня рождения писателя Антона Чехова пройдет 29 января на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом канал сообщил «Газете.Ru».

29 января исполняется 166 лет со дня рождения Чехова — русского драматурга, писателя и публициста. В 9:00 в этот день марафон фильмов по произведениям автора начнет картина Эмиля Лотяну «Мой ласковый и нежный зверь», поставленная по ранней повести Антона Павловича «Драма на охоте». Вальс Евгения Доги из этой ленты стал одной из самых узнаваемых мелодий XX века.

В 10:55 покажут еще один фильм по произведению из раннего периода творчества писателя — «Цветы запоздалые», поставленный режиссером Абрамом Роомом

Марафон продолжится в 12:45 фильмом Андрея Кончаловского «Дядя Ваня» — экранизацией знаменитой пьесы писателя. Главные роли в фильме сыграли Иннокентий Смоктуновский, Сергей Бондарчук, Ирина Купченко. Картина получила приз на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. 

В 14:40 в эфир выйдет фильм Сергея Колосова по одноименному рассказу Чехова «Душечка». Главную роль в фильме сыграла Людмила Касаткина.

Завершится марафон в 16:00 картиной Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». В основу ее сценария легла «Безотцовщина» Антона Павловича, также автор использовал сюжеты из других произведений писателя: «В усадьбе», «Учитель словесности», «Три года», «Моя жизнь». Картина удостоилась ряда международных кинонаград, в том числе премии «Давид ди Донателло». 

Ранее стало известно о телемарафоне к 90-летию «короля эпизодов» Романа Филиппова.

