Rendez-Vous объяснила звездный тур в Куршевель

Rendez-Vous ответила на обвинения о зарплатах на фоне сообщений о звездном туре в Куршевель

Обувная компания Rendez-Vous выступила с официальными разъяснениями на фоне скандала вокруг тура в Куршевель и жалоб сотрудников на низкие зарплаты. Об этом сообщается в Telegram-канале бренда.

Как заявил директор по коммуникациям компании Константин Тютрин, зарплаты сотрудникам не сокращались и во всех магазинах был увеличен фиксированный оклад. Тем не менее изменилась система начисления бонусной части: для стимулирования сотрудников теперь она зависит и от личных продаж, и от общего результата магазина, пояснил Тютрин.

Он также прокомментировал общественный резонанс от дня рождения магазина, на котором присутствовали звездные гости — Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие. Представитель компании рассказал, что мероприятие было организовано локальной командой и направлено на укрепление связей с партнерами и инфлюенсерами.

Кроме того, в Rendez-Vous заявили, что примут во внимание негативную реакцию общественности и сделают выводы для будущих проектов.

Ранее стало известно, что Rendez-Vous организовал пресс-тур в Альпах, чтобы отметить 25-летие бренда и 16-летие бутика в Куршевеле. В интернете появились кадры с мероприятия, которые вызвали волну возмущения у россиян. По информации Telegram-канала «База», звездных гостей угощали дорогими блюдами и алкоголем, развлекала певица Патрисия Каас, катали на частных вертолетах и т.д. При этом появилась информация, что сотрудникам урезают зарплаты.

Новость дополняется.