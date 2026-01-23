Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Rendez-Vous объяснила звездный тур в Куршевель

Rendez-Vous ответила на обвинения о зарплатах на фоне сообщений о звездном туре в Куршевель
Telegram-канал СОБЧАК

Обувная компания Rendez-Vous выступила с официальными разъяснениями на фоне скандала вокруг тура в Куршевель и жалоб сотрудников на низкие зарплаты. Об этом сообщается в Telegram-канале бренда.

Как заявил директор по коммуникациям компании Константин Тютрин, зарплаты сотрудникам не сокращались и во всех магазинах был увеличен фиксированный оклад. Тем не менее изменилась система начисления бонусной части: для стимулирования сотрудников теперь она зависит и от личных продаж, и от общего результата магазина, пояснил Тютрин.

Он также прокомментировал общественный резонанс от дня рождения магазина, на котором присутствовали звездные гости — Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие. Представитель компании рассказал, что мероприятие было организовано локальной командой и направлено на укрепление связей с партнерами и инфлюенсерами.

Кроме того, в Rendez-Vous заявили, что примут во внимание негативную реакцию общественности и сделают выводы для будущих проектов.

Ранее стало известно, что Rendez-Vous организовал пресс-тур в Альпах, чтобы отметить 25-летие бренда и 16-летие бутика в Куршевеле. В интернете появились кадры с мероприятия, которые вызвали волну возмущения у россиян. По информации Telegram-канала «База», звездных гостей угощали дорогими блюдами и алкоголем, развлекала певица Патрисия Каас, катали на частных вертолетах и т.д. При этом появилась информация, что сотрудникам урезают зарплаты.

Новость дополняется.
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+