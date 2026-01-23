ВСУ атаковали жителей с помощью дрона в Белгородской области

Гладков: дрон сдетонировал рядом с мирными жителями в Белгородской обаласти

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью беспилотника в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«FPV-дрон сдетонировал рядом с мирными жителями. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали доврачебную помощь трем женщинам», — рассказал он.

По словам губернатора, все пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Они были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу, откуда потом они будут переведены в больницу Белгорода.

Утром 23 января в Грайвороне также пострадал мирный житель. Он получил ранения в результате атаки украинского дрона на частный дом.

Гладков отметил, что прибывшие на место происшествия медики констатировали у пострадавшего баротравму и оказали помощь, от госпитализации мужчина отказался.

