Общество

Мужчина и две его сообщницы заключали фиктивные браки ради легализации мигрантов в РФ

В Липецкой области мужчину с сообщницами задержали за липовые браки с мигрантами 
В Липецкой области мужчину и двух его сообщниц задержали за фиктивные браки с мигрантами. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, 53-летний житель Хлевенского района, который получил гражданство РФ в 2015 году, решил помочь своим соотечественникам незаконно остаться в стране. Две местные жительницы в возрасте 23 и 33 лет за деньги согласились помочь ему и заключать фиктивные браки с иностранцами.

Таким образом, старшая сообщница «вышла замуж» дважды, а младшая — один раз. В результате преступных действий трое иностранцев, среди которых был брат организатора, получили разрешение на временное проживание или гражданство.

Правоохранители раскрыли незаконную схему и задержали организатора, его заключили под стражу. Сообщниц мужчины отпустили под подписку о невыезде. Двоих незаконно легализованных иностранцев уже выдворили из страны, вопрос о лишении гражданства третьего мужчины будет решаться в судебном порядке. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Ранее россиянин незаконно легализовал в стране почти 3 тысячи мигрантов и получил срок.
 
