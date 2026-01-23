Юрист рассказал, что может грозить за выполнение незаконных поручений начальника

Если начальник дает незаконные поручения, работник может потребовать письменное распоряжение, а в случае давления подать жалобу в Трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.



«Бывают случаи, когда руководители поручают своим сотрудникам совершить те или иные действия, которые впоследствии оказываются незаконными, например, совершить денежный перевод, передать третьим лицам какие-то документы и т.д. Последствия таких деяний для сотрудника зависят от того, знал ли он о незаконности указаний руководителя и выполнил ли их. Если работник из существа поручения заведомо знал о его незаконности, и несмотря на это все-таки выполнит незаконное поручение, то работник будет отвечать как соучастник или исполнитель преступления. При этом, если действия нарушают КоАП РФ, то штраф может быть наложен непосредственно на исполнителя», — заявил Хаминский.

По словам юриста, освобождение от ответственности возможно только в случае, если сотрудник не осознавал незаконности поручения. В этой ситуации ответственность несет только начальник, издавший распоряжение.

«Если сотрудник откажется выполнять незаконное поручение, то закон будет на его стороне. Работодатель не имеет права требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ), или действий, угрожающих жизни и здоровью. Конечно в этой ситуации начальник может попытаться объявить выговор или уволить за «неисполнение обязанностей». Однако суды в такой ситуации встают на сторону работника, если поручение было незаконным или не входило в должностную инструкцию. Чтобы работнику в такой ситуации защитить свои права и не стать крайним, нужно требовать письменное распоряжение, так как устные распоряжения сложнее доказать в суде, а наличие документа зафиксирует ответственность начальника. Если на работника давят, он может подать жалобу в Трудовую инспекцию, прокуратуру или суд», — заключил Хаминский.

