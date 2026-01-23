Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Юрист рассказал, что может грозить за выполнение незаконных поручений начальника

Юрист Хаминский: работник вправе отказаться выполнять незаконные поручения начальства
Shutterstock/fizkes

Если начальник дает незаконные поручения, работник может потребовать письменное распоряжение, а в случае давления подать жалобу в Трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
 
«Бывают случаи, когда руководители поручают своим сотрудникам совершить те или иные действия, которые впоследствии оказываются незаконными, например, совершить денежный перевод, передать третьим лицам какие-то документы и т.д. Последствия таких деяний для сотрудника зависят от того, знал ли он о незаконности указаний руководителя и выполнил ли их. Если работник из существа поручения заведомо знал о его незаконности, и несмотря на это все-таки выполнит незаконное поручение, то работник будет отвечать как соучастник или исполнитель преступления. При этом, если действия нарушают КоАП РФ, то штраф может быть наложен непосредственно на исполнителя», — заявил Хаминский.

По словам юриста, освобождение от ответственности возможно только в случае, если сотрудник не осознавал незаконности поручения. В этой ситуации ответственность несет только начальник, издавший распоряжение.

«Если сотрудник откажется выполнять незаконное поручение, то закон будет на его стороне. Работодатель не имеет права требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ), или действий, угрожающих жизни и здоровью. Конечно в этой ситуации начальник может попытаться объявить выговор или уволить за «неисполнение обязанностей». Однако суды в такой ситуации встают на сторону работника, если поручение было незаконным или не входило в должностную инструкцию. Чтобы работнику в такой ситуации защитить свои права и не стать крайним, нужно требовать письменное распоряжение, так как устные распоряжения сложнее доказать в суде, а наличие документа зафиксирует ответственность начальника. Если на работника давят, он может подать жалобу в Трудовую инспекцию, прокуратуру или суд», — заключил Хаминский.

Ранее россиян предупредили, когда руководство может продлить испытательный срок.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27694687_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+