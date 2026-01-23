Размер шрифта
Еще одна международная федерация вернула россиян с флагом и гимном

IWF допустила россиян в возрасте до 20 лет на соревнования
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в юниорских и молодежных соревнованиях с флагом и гимном, сообщает пресс-служба организации.

«Это правило вступит в силу на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет с 2 по 8 мая, и на молодежном чемпионате мира, который пройдет с 5 по 11 июля»,, — говорится в сообщении.

Россияне и белорусы в возрасте до 20 лет смогут соревноваться без ограничений.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее стал известен состав сборной России на чемпионате Европы по велоспорту.

