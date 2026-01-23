Гренландия: кому принадлежит остров, чем он известен и почему нужен Трампу

В конце 2025 года Дональд Трамп предложил Дании продать Гренландию США: эту идею он обдумывал еще в 2019 году. Но власти страны отказались вести переговоры об острове и, более того, утвердили новый герб королевства, выделив на нем Гренландию. Где находится самый большой остров Земли, кто там проживает, чем богата Гренландия и почему президент США развернул за нее борьбу — в материале «Газеты.Ru».

Что такое Гренландия и где она находится на карте

Гренландия — самый большой остров Земли площадью 2,2 млн кв. км. Он расположен в северо-восточной части Северной Америки между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага (в 800 км от Гренландии находится Северный полюс). Протяженность Гренландии с севера на юг составляет 2700 км, с запада на восток — 1300 км. На острове располагается автономная территория Гренландия, в переводе с датского «Grønland — зеленая страна».

Хоть с точки зрения физической географии Гренландия находится в Северной Америке, административно она представляет собой автономную единицу в составе Дании. У Гренландии есть собственное правительство. Королевство контролирует внешнюю политику и оборону данной территории.

Официальная валюта — датская крона. В Евросоюз Гренландия не входит, но имеет статус ассоциированного члена сообщества, поэтому жители также являются гражданами Евросоюза.

Климат Гренландии

Больше 80% острова покрыто льдом, от которого периодически откалываются глыбы. Ледниковый покров достигает в толщину 3 км.

Как Гренландия связана с крушением «Титаника» Известно, что погубивший «Титаник» айсберг зародился более трех тысяч лет назад в ледниках Гренландии. По данным ученых, он откололся от ледяного массива в 1910 году и вышел в Арктическое море. За два года он почти прошел путь до будущего места столкновения в Северной Атлантике. Трагедия произошла в 1912 году примерно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд. Редкие айсберги достигают этих широт. Когда «Титаник» потерпел крушение, айсберг продолжил движение и вскоре был подхвачен мощным теплым течением Гольфстрим. Из-за скорости течения ледяная глыба начала таять. Ее прибило к земле Франца Иосифа у Архангельской губернии. Летом 1913 года айсберг растаял окончательно.

На большей части территории арктический климат, который переходит в субарктический благодаря влиянию течения Гольфстрим. В последние годы специалисты фиксируют, что рост средней температуры на острове (обычно она не превышает 10 градусов тепла) происходит в четыре раза быстрее, чем в других частях Земли. Этот процесс приводит к таянию ледников. Известно, что льды не покрывают прибрежные территории, поэтому там селятся люди.

На территории острова растут горные и тундровые растения: вереск, карликовая береза, лишайник, можжевельник, мох, рябина, черника. Там обитают белые медведи, овцебыки, песцы, полярные волки, северные олени. Из птиц в Гренландии распространены чайки, гаги и белые куропатки. Также Гренландия известна объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО: ледниковым фьордом Илулиссат и эскимосскими охотничьими угодьями Аасивиссуит — Ниписат.

Население Гренландии

Большая часть жителей Гренландии проживает в пяти крупных городах и поселениях на юго-западных побережьях острова.

56 542 чел. численность населения Гренландии, по данным на январь 2025 года

В столице региона Нууке (до 1979 года — Готхоб) проживает почти 20 тыс. жителей. Среди крупных городов Гренландии — порт и промышленный центр Сисимиут, третий по величине город Илулиссат, а также Какорток, Аасиаат, Маниитсок и Тасиилак.

Почти 90% населения составляют эскимосы-инуиты, представители коренного народа Гренландии. Внутри них доминируют западные эскимосы, они называют себя калааллитами. На основе их диалекта сформировался гренландский язык, который считается официальным. Также официальным языком является датский, датчане составляют около 10% населения. Так как большая часть острова непригодна для проживания, плотность населения Гренландии всего 0,03 человека на квадратный километр.

Политическое устройство и символика

На острове установлена парламентская демократия. Территория является автономной частью Датского королевства с 1979 года, что сохраняет за гренландцами право провозглашения независимости от Дании путем проведения референдума. Исторически власти Гренландии поддерживают тесные отношения с Исландией (расположена ближе всего к острову), Фарерскими островами, Россией и эскимосскими народами в Канаде.

Официальный флаг Гренландии утвержден в 1985 году: он представляет собой прямоугольное полотно с двумя равными полосами белого и красного цвета. Белая полоса означает заснеженные ледники, а красная — фьорды. В центре полотна изображен круг, разделенный на красную (символизирует заход солнца) и белую (ледяной покров острова) части.

На официальном гербе Гренландии изображен щит синего цвета, в центре которого — белый медведь. Это геральдический символ острова, принятый при короле Фредерике III в 1666 году. В качестве герба Гренландии его утвердили в 1989 году.

«Тихий ответ» короля Дании на предложение Трампа Когда президент США Дональд Трамп высказался о желании приобрести Гренландию, король Дании Фредерик X распорядился изменить королевский герб, чего не случалось более 500 лет. На предыдущем королевском гербе изображались три короны, они означали символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией. В новой версии короны были заменены на белого медведя и барана, которые символизируют Гренландию и Фарерские острова. Так монарх дал понять, что намерен сохранить автономную территорию в составе королевства, несмотря на обострение напряженности вокруг Гренландии.

У Гренландии есть правительство и парламент, состоящий из 31 депутата. Именно он утверждает председателя и членов правительства. В данный момент пост премьер-министра занимает председатель демократической партии Йенс-Фредерик Нильсен. Его партия выступает за независимость, но опасается снижения уровня жизни. В парламенте также есть представители оппозиционной левой партии, которые ратуют за обретение независимости от Дании и призывают заключить оборонное соглашение с США ради защиты.

В Гренландии есть пять коммун: Аванаата, Кекерталик, Кекката, Куяллк, Сермерсоок. Также есть земли, не включенные в состав административных единиц, военно-космическая база Питуффик и национальный парк на северо-востоке острова. По данным экспертов, военная база уже принадлежит космическим силам США и контролирует морской и воздушный пути у Северного ледовитого океана. Здесь интерес США заключается не только в стратегическом положении, но и в возможности транзита ресурсов.

Экономика и полезные ископаемые Гренландии

Важная отрасль экономики Гренландии — вылов и переработка рыбы (мойвы, семги, палтуса, трески, креветок): на ее долю приходится более 90% экспорта. Также на острове занимаются китобойным промыслом, охотой на тюленей и выделкой шкур. На бюджет влияют дотации Дании, импорт сырья, топлива и продуктов. Большую роль играют строительная, транспортная и телекоммуникационная сферы. Дания считается основным торговым партнером острова.

Климат позволяет фермерам южной Гренландии заниматься овцеводством и выращивать кормовые культуры.

На острове есть месторождения меди, палладия, свинца, серебра и цинка. Также специалисты говорят о наличии урана, тантала, ниобия, графита и иных элементов. Запасы углеводородов и других полезных ископаемых практически не разрабатываются из-за запрета властей и населения в рамках охраны природы. Хотя 25 из 34 полезных ископаемых Еврокомиссия считает критически важными для производства электромобилей и аккумуляторов.

Для экономики Гренландии также немаловажен туризм: в 2024 году ее посетили 96 тысяч иностранцев. Считается, что отдых на острове несколько экстремален из-за ледников, температуры и отсутствия транспортной системы (передвигаться можно на вертолетах, по земле — на собачьей упряжке). Однако в столице Нууке есть фьорды, где можно увидеть моржей, белых медведей и тюленей. Гренландский национальный парк известен как самый северный в мире. Местом притяжения для туристов считается природный ледяной каньон на северо-восточном побережье вдоль берега Медвежьей бухты — его глубина составляет около 50 метров.

История Гренландии

В середине III тысячелетия до нашей эры остров населяли инуиты из Канады. В IX веке территорию обнаружили северные европейцы — норвежские викинги, поселившиеся в Исландии. Один из них, Эрик Рауди по прозвищу Рыжий, был приговорен к изгнанию на три года за убийство соседа. Он отплыл на запад вместе с семьей, слугами и скотом, чтобы добраться до земель, которые виднелись с вершин исландских гор. Прибыв к землям, он не смог приблизиться к берегу из-за плавучего льда. Поэтому обогнул южную часть острова и высадился на юго-западе (современный Какорток).

Рыжий провел на острове три года, но так и не встретил там людей. По окончании изгнания он вернулся в Исландию и стал призывать викингов переселиться на новый остров, который назвал «зеленой землей». Из Исландии на новые территории отправились 25 кораблей, но добрались всего 14. На острове было основано Восточное поселение, а позже — Западное, на месте нынешней столицы Гренландии. Из Норвегии и Исландии завозили древесину, железо и пищевые продукты. Из Исландии также экспортировали моржовые бивни, бечевку, овец, кожу тюленей и шкуры рогатого скота.

Второй сын Эрика Рыжего, согласно легендам, проповедовал в Гренландии христианство. Первая на острове церковь была построена его матерью в имении Рыжего. Но из-за сильных обледенений европейцы то и дело покидали обжитые территории, а вместо них на юге селились предки современных инуитов.

В XVIII веке Дания объявила остров своим и начала его колонизацию. Тогда в Гренландии появились монополистические торговые колонии и лютеранские миссии. С тех пор датское королевство осуществляло контроль над территорией.

О принадлежности Гренландии Дания спорила с Норвегией в 1930-х годах. Тогда Норвегия оккупировала восточную часть острова, но в 1933 году международный суд в Гааге признал ее действия незаконными. Страна отказалась от притязаний на часть острова.

Во время Второй мировой войны Гренландия отдалилась от королевства и сблизилась с США и Канадой — американцы защищали логистику Северной Атлантики и пытались помешать гитлеровцам завладеть островом.

После войны Дания вернула себе контроль над землями, но упразднила колониальный статус и провозгласила Гренландию неотъемлемой частью Датского королевства. Право управления военной базой оставили США.

В 1950-х остров стал практически округом Дании, в связи с чем там наладили дороги, жилища и усовершенствовали систему образования. Когда Дания вступила в Евросоюз, жители Гренландии почувствовали угрозу местным рыболовным промыслам. Чтобы предотвратить экономический застой, они выступали за отсоединение от королевства.

Споры о принадлежности Гренландии В годы холодной войны США считали Гренландию «воротами в Арктику»: объекты на территории острова использовали для дозаправки военной авиации и размещения стратегических бомбардировщиков. Сейчас на территории базы Питуффик находится радиолокационная станция, часть системы раннего предупреждения США о баллистических ракетах. С 1950-х жители племени Туле добивались компенсаций и возвращения земель, отданных под американскую военную базу. Они инициировали несколько судебных исков, и в 2003 году датский суд обязал Данию выплатить компенсации. Часть земель была возвращена, но споры продолжаются до сих пор. Политические силы Гренландии также призывают пересмотреть оборонное соглашение 1951 года и закрыть базу.

В 1979 году Гренландия по итогам референдума получила автономию касательно внутреннего устройства. В 1980-х она также вышла из состава Европейского сообщества (предшественник ЕС), но сохранила статус ассоциированного члена. В 2009 году остров вновь добился самоуправления в области юстиции и иммиграции, а также сохранил за собой право выхода из состава Дании в ходе референдума.

Зачем Гренландия нужна Дональду Трампу

Президент США Дональд Трамп еще в начале 2025 года заговорил о присоединении Гренландии. Главное обоснование, по его словам, — необходимость контролировать остров для развертывания на ней системы ПРО «Золотой купол». Подобный шаг может нанести удар по стратегии ядерного сдерживания.

Политолог и доцент кафедры стратегического и инновационного развития Факультета «Высшая школа управления» Финансового Университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в вопросе Гренландии Трамп видит два ключевых направления. Это расширение военного присутствия США в Арктике, в том числе и в формате строительства, для противостояния с Россией и Китаем, а также усиление позиции США в вопросе раздела Арктического шельфа. Там сосредоточены более 13% неразведанных общемировых запасов нефти, 30% природного газа и залежи редкоземельных металлов.

Сколько стоит Гренландия — мнение Путина Президент России Владимир Путин напомнил на совещании Совбеза, что США купили Аляску у России за $7,2 млн. В сегодняшних ценах с учетом инфляции эта сумма была бы $158 млн, уточнил он. Оценив площадь Гренландии в 2,166 млн кв. км, российский лидер предположил, что цена острова могла бы составить $200–250 млн. Также Путин напомнил: у Дании и США уже есть опыт подобных соглашений, ведь в 1917 году Вашингтон приобрел у Копенгагена Виргинские острова.

Со стратегической точки зрения наличие войск США в Арктике — это постоянная угроза России. Что касается освоения Арктического шельфа, то это сложно и затратно, уточнил эксперт.

Как у США, так и у Дании недостаточно развит ледокольный флот. Следовательно, обеспечить эффективное освоение природных богатств Арктики будет весьма затруднительно, если вообще возможно. Но угрожать Северному морскому пути как альтернативному транзитному маршруту из Азии в Европу вполне получится. Михаил Хачатурян политолог

Хачатурян предположил, что, судя по событиям в Давосе, Трамп решил идти малыми шагами — добиться расширения военного присутствия США в Гренландии без формальной аннексии острова. На это власти Дании, Гренландии, НАТО и ЕС вполне могут согласиться.

«Имея значительное военное присутствие, любому президенту США будет легко убедить датчан и гренландцев отдать американцам право на разработку шельфовых месторождений и месторождений редкоземов», — прокомментировал политолог.

Для самой Гренландии цели Трампа, по мнению собеседника «Газеты.Ru», создают больше проблем, чем решений.

Известно, как американские военные относятся к населению и законам территорий тех стран, где располагаются их базы, — весьма пренебрежительно. Но так как сил противостоять давлению Трампа ни у ЕС, ни у Дании, ни у Гренландии нет, а Трамп за кулисами готов на компромисс (главное получить возможность давить военным путем на Россию), то их такой расклад устроит. Михаил Хачатурян политолог

Хотя ни экономика Гренландии, ни экономика Дании от этого почти ничего не выиграют, заключил эксперт.