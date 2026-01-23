Мурена укусила россиянина в Таиланде и оставила в его руке часть зуба

В Таиланде мурена укусила россиянина, когда тот купался в море. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 3 января во время одного из заплывов россиянина, который живет и работает в стране. Мужчину укусила мурена — он ощутил сильную боль, однако видимых травм он не заметил и поначалу не стал обращаться к медикам. Позже избранница уговорила его все же обратиться к врачам, и в больнице у мужчины в руке обнаружили часть зуба морской хищницы.

Медики объяснили, что сама мурена не ядовита, но на ее зубах может находиться яд, способный вызвать быстрое распространение инфекции. Пострадавшему поставили прививку от столбняка и провели операцию. Состояние мужчины нормализовалось, ему ничего не угрожает.

