Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Экс-тренер сборной Украины по футболу Михайличенко избил киевского сантехника

Бывший тренер сборной Украины Михайличенко избил киевского сантехника
Алексей Фурман/РИА Новости

Экс-тренер сборной Украины и «Динамо» Киев Алексей Михайличенко избил сантехника в Киеве, сообщает издание «Чемпион».

Жильцы дома в в Печерском районе Киева рассказали, что 21 января во второй половине дня в одном из дворов Михайличенко избил сантехника, обслуживающего несколько домов в этом районе. Причиной конфликта якобы стало отсутствие тепла.

«Когда я позвонила Михайличенко, он вел себя высокомерно и посоветовал мне «отдыхать», отметив, что ему все равно, даже если об этом будут писать», — сказала свидетельница событий.

На Михайличенко возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное легкое телесное повреждение».

2 декабря 2025 года футболисты французской «Ниццы» Жереми Бога и Терему Моффи были отправлены на больничный после нападения на игроков клуба фанатов команды.

Около 400 болельщиков прорвались на клубную базу после поражения «Ниццы» от «Лорьяна» в Лиге 1.

Ранее ключ от машины застрял во лбу экс-футболиста во время драки на матче.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27694801_rnd_8",
    "video_id": "record::ee47a94e-4a8b-4f6b-b7cc-01229164be69"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+