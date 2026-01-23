Экс-тренер сборной Украины по футболу Михайличенко избил киевского сантехника

Экс-тренер сборной Украины и «Динамо» Киев Алексей Михайличенко избил сантехника в Киеве, сообщает издание «Чемпион».

Жильцы дома в в Печерском районе Киева рассказали, что 21 января во второй половине дня в одном из дворов Михайличенко избил сантехника, обслуживающего несколько домов в этом районе. Причиной конфликта якобы стало отсутствие тепла.

«Когда я позвонила Михайличенко, он вел себя высокомерно и посоветовал мне «отдыхать», отметив, что ему все равно, даже если об этом будут писать», — сказала свидетельница событий.

На Михайличенко возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное легкое телесное повреждение».

2 декабря 2025 года футболисты французской «Ниццы» Жереми Бога и Терему Моффи были отправлены на больничный после нападения на игроков клуба фанатов команды.

Около 400 болельщиков прорвались на клубную базу после поражения «Ниццы» от «Лорьяна» в Лиге 1.

Ранее ключ от машины застрял во лбу экс-футболиста во время драки на матче.