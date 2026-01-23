«Спартак» не смог победить дебютном матче Карседо в качестве тренера

Московский «Спартак» сыграл вничью со сборной Китая в дебютном матче Хуана Карседо в качестве главного тренера красно-белых.

По договоренности с соперником встреча не анонсировалась заранее и прошла в закрытом режиме. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет на 22-й минуте открыл футболист «Спартака» Кристофер Мартинс. На 72-й минуте Антон Заболотный сделал счет 2:2.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо, уже работавшего в 2012 году в клубе в качестве помощника Унаи Эмери, а в последнее время возглавлявшего кипрский «Пафос». Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что у него большие ожидания от работы Карседо в «Спартаке».