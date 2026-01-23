Размер шрифта
Рублевый стейблкоин стал самым быстрорастущим в мире

Elliptic: рублевый стейблкоин стал самым быстрорастущим в мире
Shutterstock

Рублевый стейблкоин стал самым быстрорастущим в мире — с момента запуска общий объем транзакций превысил $100 млрд. На достижение этого показателя ушло менее года, говорится в обзоре британской компании Elliptic, занимающейся анализом блокчейна.

В настоящее время в системе А7А5 зафиксировано около 250 тысяч транзакций от более чем 41 тысячи адресов. При этом эмитентом токена выступает киргизская компания Old Vector LLC, которая заявляет о 100% обеспечении рублевыми депозитами.

Как отмечает Elliptic, динамика стейблкоина ускорилась осенью 2025 года. Согласно приведенной компанией статистике, с июля прошлого года число держателей выросло с 14 тысяч до 35,5 тысячи к началу 2026-го, что является внушительным показателем.

До этого сообщалось, что деятельность европейской криптобиржи WhiteBit признана прокуратурой нежелательной в России. В ведомстве отметили, что данная криптобиржа активно поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ), реализуя различные программы в сотрудничестве с украинскими властями. Так, Киев получил от организации более $11 млн.

Ранее криптобиржа Garantex заморозила деньги россиян.

