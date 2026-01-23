Лукашенко лично проводит проверку готовности ВС Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит внезапную проверку готовности в вооруженных силах страны. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Особенность (нынешней проверки) в том, что президент приводит воинские части в боевую готовность лично, минуя министерство обороны, генеральный штаб», — сообщил журналистам государственный секретарь белорусского совбеза Александр Вольфович.

По его словам, первоочередная цель проверки — увидеть объективную картину и реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих.

Подобная проверка уже проходила 16 января, а 12 января минобороны Белоруссии сообщило, что на территории республики зафиксировали по крайней мере 16 вылетов самолетов стран — членов НАТО с целью разведки в период с 5 по 11 января.

В декабре ВС Белоруссии провели торжественную церемонию постановки на боевое дежурство новейшего российского ракетного комплекса «Орешник». В минобороны отметили, что районы его боевого патрулирования уже определены, однако не стали раскрывать подробностей.

Ранее Лукашенко рассказал об оборонной общности России и Белоруссии.