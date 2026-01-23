Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Лукашенко лично проводит проверку готовности ВС Белоруссии

Лукашенко проводит внезапную проверку в Вооруженных силах Белоруссии
president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит внезапную проверку готовности в вооруженных силах страны. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Особенность (нынешней проверки) в том, что президент приводит воинские части в боевую готовность лично, минуя министерство обороны, генеральный штаб», — сообщил журналистам государственный секретарь белорусского совбеза Александр Вольфович.

По его словам, первоочередная цель проверки — увидеть объективную картину и реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих.

Подобная проверка уже проходила 16 января, а 12 января минобороны Белоруссии сообщило, что на территории республики зафиксировали по крайней мере 16 вылетов самолетов стран — членов НАТО с целью разведки в период с 5 по 11 января.

В декабре ВС Белоруссии провели торжественную церемонию постановки на боевое дежурство новейшего российского ракетного комплекса «Орешник». В минобороны отметили, что районы его боевого патрулирования уже определены, однако не стали раскрывать подробностей.

Ранее Лукашенко рассказал об оборонной общности России и Белоруссии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27694501_rnd_7",
    "video_id": "record::1ad1e8ee-d5c6-450c-b433-4d80041d6c0c"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+