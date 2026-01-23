Размер шрифта
СМИ сообщили, что за Тимошенко внесли всю сумму залога

«Страна.ua»: за Юлию Тимошенко внесли все 33 млн гривен залога
РИА Новости

За лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов Верховной рады, внесли всю сумму залога. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«За Юлию Тимошенко внесли все 33 миллиона гривен ($767,6 тыс. — прим. ред.) залога», — говорится в сообщении.

Издание уточнило, что необходимая сумма вносилась частями.

16 января Высший антикоррупционный суд Украины определил для Тимошенко залог в размере $767,6 тыс. Помимо этого, суд обязал ее сдать загранпаспорта, оставаться в пределах Киевской области и запретил обсуждать материалы дела с рядом депутатов Рады, преимущественно из фракции «Слуга народа» Владимира Зеленского. Ранее «Украинская правда» сообщала, что сторонники Тимошенко собрали и внесли более трети от общей суммы залога.

По данным украинского издания «Обозреватель», НАБУ подозревает Тимошенко в коррупции.

Ранее на Украине арестовали часть имущества Тимошенко.

