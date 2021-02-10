Путин поздравил работников МИД с Днем дипломата

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства иностранных дел РФ с Днем дипломата, передает пресс-служба Кремля.

Он отметил, что во многом благодаря внешнеполитическому ведомству удалось добиться стабилизации в ряде «горячих точек», конструктивной работы с большинством зарубежных партнеров, в том числе с государствами Евразэс, СНГ, ОДКБ, ШОС и БРИКС.

Также глава государства указал на эффективную работу МИД и его загранучреждений по оказанию помощи гражданам России, которые находились за границей в разгар пандемии коронавируса.

Кроме того, Путин подчеркнул, что в настоящее время российские дипломаты находятся «на переднем крае защиты национальных интересов», вносят вклад в укрепление мира, в решение глобальных и региональных проблем.

Профессиональный праздник День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля.