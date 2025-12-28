Размер шрифта
В Сумской области пропала без вести группа украинских солдат

РИА Новости: в Мирополье пропала без вести группа солдат 78-й бригады ВСУ
Sofia Gatilova/Reuters

Группа украинских солдат пропала без вести в Мирополье Сумской области. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, недавно сформированную 78-ю десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу же «бросили на убой». Украинское командование отправило группу военнослужащих якобы для контроля позиций, и она в полном составе пропала без вести. На самом деле опорники уже давно были захвачены российскими войсками, а командиры ВСУ решили проверить это ценой жизней своих подчиненных.

Руководил отправкой группы командир 78-й бригады полковник Роман Евчун с позывным «Топаз», который принимал участие еще в так называемой «антитеррористической операции» (АТО), когда Киев использовал армию против несогласного с его политикой населения Донбасса.

В ноябре сообщалось, что в Запорожской области пропали бойцы 125-й бригады ВСУ.

Ранее родственники пропавших бойцов ВСУ потребовали от властей ускорить поиски.

