Аэропорт Краснодара приостановил работу на фоне взрывов

В краснодарском аэропорту Пашковский ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 22:44. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Кореняко отметил, что с 11 сентября этого года Пашковский принимает рейсы с 9:00 до 19:00.

На этом фоне над Кубанью прогремели взрывы. Жители Краснодара рассказали, что около пяти хлопков раздалось на востоке и севере города в 22:30. Очевидцы видели яркие вспышки и слышали «мерзкий гул от мотора». По их словам, беспилотники летели низко.

Telegram-канал SHOT написал, что Краснодар и другие города региона атаковали БПЛА, в налете используются в том числе дроны типа «Лютый». Их атаки отражают силы ПВО (противовоздушной обороны). У городов Приморско-Ахтарск, Ейск и Славянск-на-Кубани тоже прогремели взрывы.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.