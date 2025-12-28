Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Аэропорт Краснодара приостановил работу на фоне взрывов

В аэропорту Краснодара временно ограничили полеты
Виталий Тимкив/РИА Новости

В краснодарском аэропорту Пашковский ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 22:44. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Кореняко отметил, что с 11 сентября этого года Пашковский принимает рейсы с 9:00 до 19:00.

На этом фоне над Кубанью прогремели взрывы. Жители Краснодара рассказали, что около пяти хлопков раздалось на востоке и севере города в 22:30. Очевидцы видели яркие вспышки и слышали «мерзкий гул от мотора». По их словам, беспилотники летели низко.

Telegram-канал SHOT написал, что Краснодар и другие города региона атаковали БПЛА, в налете используются в том числе дроны типа «Лютый». Их атаки отражают силы ПВО (противовоздушной обороны). У городов Приморско-Ахтарск, Ейск и Славянск-на-Кубани тоже прогремели взрывы.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27522973_rnd_2",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+