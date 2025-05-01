Размер шрифта
Украинский дрон повредил на Кубани газовую трубу

Оперштаб Краснодарского края: в Кущевской обломки дрона повредили газовую трубу
Reuters

В результате падения обломков украинского беспилотника в станице Кущевской Краснодарского края повреждена газовая труба. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Повреждения получили также два частных дома. В одном из домов произошел пожар, который был оперативно потушен.

В поселке Индустриальный Краснодара фрагменты беспилотника повредили три частных дома. Пострадавших и возгораний нет. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

26 декабря стало известно, что сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение в порту Темрюка Краснодарского края, пожар на территории которого начался после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. а

Атака дронов привела к возгоранию двух резервуаров с нефтепродуктами. Площадь пожара достигла 4000 квадратных метров. На место происшествия выехали 99 сотрудников экстренных служб и 26 единиц техники. Никто из людей не пострадал, утечки нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива зафиксировано не было.

.

Ранее в Тульской области после атаки БПЛА произошел пожар на предприятии. 

