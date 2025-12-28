Размер шрифта
Дмитриев оценил переговоры Зеленского со Стармером

Дмитриев: люди могут следовать советам Стармера только на свой страх и риск
Roman Naumov/Global Look Press

Люди могут следовать советам премьер-министра Великобритании Кира Стармера только на свой страх и риск. Об этом в социальной сети X заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы британского кабмина.

«Люди следуют советам Кира на свой страх и риск. Что может пойти не так?» — написал глава РФПИ.

Несколькими часами ранее Зеленский заявил, что перед встречей с президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор со Стармером. По его словам, диалог стал «подробным».

28 декабря во Флориде начались переговоры президентов США и Украины. Как ранее заявлял Зеленский, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по словам украинского лидера, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Перед встречей Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме реального времени.

Ранее Дмитриев заявил о панике сторонников войны после телефонного разговора Путина и Трампа.

