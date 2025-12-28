СМИ: улыбка Зеленского исчезла после вопроса о встрече Трампа с Путиным

РИА: с лица Зеленского «сползла» улыбка после вопроса о встрече Трампа с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский перестал улыбаться в ходе общения с прессой после вопроса руководителю США Дональду Трампу о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Зеленский прибыл на переговоры в приподнятом расположении духа, улыбался и выглядел расслабленным. Тем не менее, после вопросов американскому лидеру о Путине, выражение лица президента Украины заметно изменилось, а улыбка постепенно исчезла.

Отмечается, что когда Трамп заявил, что вопрос встречи с главой РФ «зависит от обстоятельств», Зеленский несколько раз напряженно дернул носом и сжал губы в попытке скрыть свое раздражение.

Встреча лидеров США и Украины состоялась в резиденции главы Белого дома Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Трамп назвал тупым вопрос украинского журналиста о гарантиях безопасности Киеву.