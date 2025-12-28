В США столкнулись два вертолета

NYP: два вертолета потерпели крушение после столкновения в воздухе в США

Два вертолета столкнулись в воздухе и упали в районе города Хаммонтон в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Авиаинцидент произошел неподалеку от аэропорта Хаммонтона. После столкновения один вертолет упал в лесополосе, второй рухнул в районе городской застройки. На местах происшествия возникли пожары, которые сопровождаются густым черным дымом.

По данным журналистов, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один пострадавший был доставлен в больницу. Точное количество людей, находившихся на борту воздушных судов, пока не установлено.

На месте работают спасательные службы и правоохранительные органы. Район происшествия оцеплен. Причины столкновения выясняются, расследование ведут авиационные власти США.

25 декабря сообщалось, что на горе Килиманджаро разбился вертолет, который участвовал в спасательной операции по эвакуации людей. Он упал в районе между лагерем Барафу и вершиной Кибо на высоте более 4000 метров.

Ранее на подмосковном аэродроме Новинки разбился легкомоторный самолет.