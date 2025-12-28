В российском регионе закрыли участок трассы M-5 «Урал»

Участок федеральной трассы М-5 «Урал» в Республике Башкортостан временно закрыли из-за ухудшения погодных условий и в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом в своем Telegram-канале главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

По его словам, речь идет об ограничении движения для грузового и пассажирского транспорта с 1480 по 1548 км автодороги.

Также Севастьянов заявил, что эта мера, предварительно, будут сохраняться до 09:00 по местному времени (07:00 мск) 29 декабря.

В середине декабря в Саратовской области бушевала непогода. Из-за сильного ветра и метели перекрыли движение на шести федеральных трассах, проходящих через регион. В результате сотни водителей оказались в снежном плену — многие из них провели в пробках по 12 часов без еды и бензина. Их родственники в беседе с «Газетой.Ru» пожаловались, что за это время на помощь так никто и не приехал. Подробности — в нашем материале.

Ранее автоэксперт рассказал, насколько увеличивается тормозной путь зимой.