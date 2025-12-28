Встреча Трампа и Зеленского побила рекорд по длительности

Встреча Трампа и Зеленского продолжается больше двух часов

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского продолжается уже более двух часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что ни одна предыдущая встреча этих двух политиков не длилась так долго.

Перед переговорами американский лидер выразил уверенность в серьезном настрое руководства России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома также заявил, что, по его мнению, и президент РФ Владимир Путин, и Зеленский хотят мирного урегулирования.

Встреча Трампа и Зеленского проходит в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

