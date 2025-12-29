Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Российский бизнес активно внедрял ИИ-инструменты в 2025 году

Эксперт Лобозов: спрос бизнеса на ИИ-решения заметно вырос в 2025 году
Shutterstock

Количество запросов на внедрение ИИ-решений со стороны бизнеса увеличилось примерно на 50% по сравнению с 2024 годом. При этом компании чаще выбирали не экспериментальные или кастомные разработки, а более простые сценарии с понятным сроком окупаемости, минимальными рисками и коротким циклом внедрения.

Об этом «Газете.Ru» рассказал Вячеслав Лобозов, директор по развитию Touch Instinct.

«Важный тренд года: первая волна внедрений почти везде была не клиентской, а внутренней. Компании начинали с ассистентов для сотрудников, систем поиска по базе знаний, автоматизации ответов и подсказок в рабочих интерфейсах. Причина проста — внутри компании проще контролировать качество, ограничить полномочия модели и быстрее посчитать эффект в скорости работы и снижении нагрузки на команды», — сказал он.

Наибольший интерес заказчики проявляли к чат-ботам, ИИ-агентам и мультиагентным системам. Такие решения позволяют оперативно снижать нагрузку на команды и оптимизировать издержки, освобождая ресурсы для развития продукта. Наиболее активно ИИ-решения внедряли в телеком-секторе, банковской сфере, ретейле и фудтехе, где особенно важны скорость ответа и качество обслуживания.

«Например, интеллектуальные голосовые боты сейчас способны сократить время ожидания ответа до 2 минут, снизить нагрузку на операторов кол-центров до 50%, а число жалоб — до 35%», — рассказал эксперт.

Более сложные кастомные ИИ-проекты в 2025 году реализовывались реже и преимущественно в крупном бизнесе. Такие решения требуют глубокой интеграции с корпоративными системами, значительных бюджетов и качественных данных для обучения моделей. Наибольший спрос в этом сегменте получили ИИ-продукты для предупреждения мошенничества, персонализированные рекомендации и системы прогнозирования спроса. Они не всегда заметны пользователям, но значительно влияют на стабильность сервисов и точность предложений.

«Отдельный тренд — рост интереса к обучению руководителей ИИ-навыкам и запрос на исследования перед запуском проектов. Крупные компании все чаще подходят к внедрению осознанно: анализируют процессы, задают четкие ожидания и реалистично оценивают бюджеты на поддержку. Это говорит о переходе от разрозненных решений к системному внедрению», — считает специалист.

В результате уже в 2026 году россияне будут чаще сталкиваться с ИИ в повседневных сервисах: кратно вырастет число умных ассистентов в банковских приложениях, решений для предупреждения мошенничества у телеком-операторов, персонализированных рекомендаций у ретейлеров и маркетплейсов. Ставка бизнеса на «простые ИИ-решения» напрямую отражается на качестве цифровых продуктов: сервисы становятся быстрее, удобнее и точнее подстраиваются под реальные потребности пользователей, резюмировал Лобозов.

Ранее россиян предупредили о скрытых угрозах использования нейросетей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27522373_rnd_5",
    "video_id": "record::18a022c8-ad26-4178-885c-c14afdc2ee6c"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+