Российский бизнес активно внедрял ИИ-инструменты в 2025 году

Количество запросов на внедрение ИИ-решений со стороны бизнеса увеличилось примерно на 50% по сравнению с 2024 годом. При этом компании чаще выбирали не экспериментальные или кастомные разработки, а более простые сценарии с понятным сроком окупаемости, минимальными рисками и коротким циклом внедрения.

Об этом «Газете.Ru» рассказал Вячеслав Лобозов, директор по развитию Touch Instinct.

«Важный тренд года: первая волна внедрений почти везде была не клиентской, а внутренней. Компании начинали с ассистентов для сотрудников, систем поиска по базе знаний, автоматизации ответов и подсказок в рабочих интерфейсах. Причина проста — внутри компании проще контролировать качество, ограничить полномочия модели и быстрее посчитать эффект в скорости работы и снижении нагрузки на команды», — сказал он.

Наибольший интерес заказчики проявляли к чат-ботам, ИИ-агентам и мультиагентным системам. Такие решения позволяют оперативно снижать нагрузку на команды и оптимизировать издержки, освобождая ресурсы для развития продукта. Наиболее активно ИИ-решения внедряли в телеком-секторе, банковской сфере, ретейле и фудтехе, где особенно важны скорость ответа и качество обслуживания.

«Например, интеллектуальные голосовые боты сейчас способны сократить время ожидания ответа до 2 минут, снизить нагрузку на операторов кол-центров до 50%, а число жалоб — до 35%», — рассказал эксперт.

Более сложные кастомные ИИ-проекты в 2025 году реализовывались реже и преимущественно в крупном бизнесе. Такие решения требуют глубокой интеграции с корпоративными системами, значительных бюджетов и качественных данных для обучения моделей. Наибольший спрос в этом сегменте получили ИИ-продукты для предупреждения мошенничества, персонализированные рекомендации и системы прогнозирования спроса. Они не всегда заметны пользователям, но значительно влияют на стабильность сервисов и точность предложений.

«Отдельный тренд — рост интереса к обучению руководителей ИИ-навыкам и запрос на исследования перед запуском проектов. Крупные компании все чаще подходят к внедрению осознанно: анализируют процессы, задают четкие ожидания и реалистично оценивают бюджеты на поддержку. Это говорит о переходе от разрозненных решений к системному внедрению», — считает специалист.

В результате уже в 2026 году россияне будут чаще сталкиваться с ИИ в повседневных сервисах: кратно вырастет число умных ассистентов в банковских приложениях, решений для предупреждения мошенничества у телеком-операторов, персонализированных рекомендаций у ретейлеров и маркетплейсов. Ставка бизнеса на «простые ИИ-решения» напрямую отражается на качестве цифровых продуктов: сервисы становятся быстрее, удобнее и точнее подстраиваются под реальные потребности пользователей, резюмировал Лобозов.

