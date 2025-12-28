Милохин устроился официантом в Дубае

Блогер Даня Милохин устроился работать официантом в Дубае. Об этом он заявил в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тиктокер опубликовал фотографию из заведения. На ней блогер одет в форму, резиновые перчатки, а также натирает стакан. Вокруг Милохина видны поднос с посудой, корзины с фруктами и другая кухонная утварь.

«Теперь работаю еще и официантом в Дубае. Позже все расскажу», — подписал блогер фотографию.

В конце ноября Милохин признался на одном из своих стримов, что работает доставщиком еды в Дубае. Позже тиктокер опубликовал снимок в образе курьера — с термокоробом и на велосипеде.

Милохин покинул страну в сентябре 2022 года, когда в России еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил в армии. СМИ сообщали, что тиктокер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и у него нет оснований для отсрочки.

Ранее известный боксер вызвал на бой Даню Милохина.