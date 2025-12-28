Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Милохин устроился официантом в Дубае

Блогер Даня Милохин заявил, что устроился работать официантом в Дубае
Евгений Одиноков/РИА Новости

Блогер Даня Милохин устроился работать официантом в Дубае. Об этом он заявил в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тиктокер опубликовал фотографию из заведения. На ней блогер одет в форму, резиновые перчатки, а также натирает стакан. Вокруг Милохина видны поднос с посудой, корзины с фруктами и другая кухонная утварь.

«Теперь работаю еще и официантом в Дубае. Позже все расскажу», — подписал блогер фотографию.

В конце ноября Милохин признался на одном из своих стримов, что работает доставщиком еды в Дубае. Позже тиктокер опубликовал снимок в образе курьера — с термокоробом и на велосипеде.

Милохин покинул страну в сентябре 2022 года, когда в России еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил в армии. СМИ сообщали, что тиктокер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и у него нет оснований для отсрочки.

Ранее известный боксер вызвал на бой Даню Милохина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523057_rnd_0",
    "video_id": "record::7641ea59-088d-41e0-8d30-b0a898413d7f"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+