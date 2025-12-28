Размер шрифта
Во Владимире водитель устроил дрифт на маршрутном автобусе

Во Владимире сняли на видео дрифтующий муниципальный автобус 
Очевидец снял и выложил в соцсеть, как водитель автобуса №24С дрифтует на парковке возле гипермаркета в городе Владимире (сам магазин находится возле конечной остановки маршрута), сообщает «Зебра ТВ».

В мэрии Владимира изданию рассказали, что муниципальный перевозчик «Владимирпассажиртранс» установил личность водителя: он будет привлечен к дисциплинарной ответственности в виде штрафа.

Как предполагают журналисты, об увольнении сотрудника речи идти не может, так как региональные перевозчики испытывают острый дефицит персонала.

Ранее стало известно, что в городе Сарыагаше водитель, решивший потренироваться в мастерстве дрифта, сбил елку, установленную на дороге.

«Протаранив главный символ наступающего праздника, мужчина в спешке покинул место преступления. Скрыться не удалось, его оперативно нашли по камерам. Затем нарушителя заставили восстановить дерево, а «Жигули» — отправили на штрафстоянку», — говорится в публикации.

В свою очередь, в Приморье водитель Subaru влетел в новогодний городок в момент дрифта.

«В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена видеопубликация о том, что на Центральной площади города Партизанска водитель автомобиля «Субару Импреза», двигаясь вокруг новогодней ели, совершил наезд на одну из декоративных конструкций, после чего скрылся с места происшествия», — уточняет источник.

Ранее в Петербурге дрифтер на Mercedes влетел в остановку с людьми и попал на видео.
 
