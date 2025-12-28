Размер шрифта
Трамп высказался о гарантиях безопасности Украине

Трамп заявил, что cоглашение о гарантиях безопасности Украине еще не определено
Соглашение о гарантиях безопасности для Украины еще не определено. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

«Никто даже не знает, что будет содержаться в соглашении о безопасности», — сказал он.

При этом лидер Соединенных Штатов не уточнил, идет ли речь о двустороннем или многостороннем соглашении.

28 декабря глава Белого дома в начале встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в США заявил, что страны Европы будут активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

Встреча Трампа и Зеленского проходит в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее в США выступили против гарантий безопасности Украине как в НАТО, испугавшись России.

