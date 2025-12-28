Зеленский прибыл на встречу с Трампом в неформальном костюме

Зеленский провел встречу с Трампом без галстука и в похожем на робу костюме

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом без галстука и в костюме, похожем на рабочую робу. Трансляцию мероприятия вел Белый дом на YouTube.

Зеленский провел встречу в черной куртке, похожей на пиджак, и брюках. Похожий костюм украинский лидер надевал для встречи с главой Белого дома в октябре, для выступления в ООН в сентябре, а также в ходе визита в Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Вечером 28 декабря во Флориде начались переговоры американского и украинского президентов. Как ранее заявлял лидер республики, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Перед встречей Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме реального времени.

