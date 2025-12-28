В Мариуполе состоялось торжественное открытие русского драматического театра, разрушенного в марте 2022 года Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Во время церемонии глава ДНР Денис Пушилин заявил, что открытие восстановленного драмтеатра является одной из важнейших точек возрождения Донбасса.

«Это (театр. — «Газета.Ru») теперь наш предмет гордости, это теперь то место, куда мы будем приезжать с семьями, то место, где будем напитываться той необходимой энергией», — сказал он.

По данным агентства, в ходе мероприятия на первых трех рядах в партере расположилась труппа Мариупольского театра. Почетными гостями, помимо Пушилина, стали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

Как отметил петербургский губернатор, этот театр — символ и душа Мариуполя. Внутри здания после реконструкции работают новые сцены и механизмы, которые подарят артистам новые возможности, а зрителям и жителям города — хорошее настроение, добавил он.

Министерство обороны РФ сообщало, что драмтеатр в Мариуполе был подорван 16 марта 2022 года националистами «Азова» (организация, признанная террористической и запрещенная на территории России). В ведомстве подчеркивали, что обвинения, выдвинутые Киевом о якобы нанесении авиаудара по зданию театра в Мариуполе, где могли находиться мирные жители, являются ложными – российская авиация не наносила ударов по наземным целям в этом районе.

