«Готова идти до конца»: Лавров назвал Европу главным препятствием к миру на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Европу главным препятствием на пути к миру на Украине. По его словам, европейская «партия войны» в своих антироссийских идеях готова идти до конца и отправить в зону боевых действий воинские контингенты. Ранее члены «коалиции желающих» называли этот пункт одним из обязательных условий в рамках гарантий безопасности Киеву. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Европа стала главным препятствием на пути к миру на Украине. Об этом в интервью ТАСС по итогам 2025 года заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Почти вся Европа — за немногими исключениями — накачивает [киевский] режим деньгами и оружием, грезит о крахе российской экономики под санкционным нажимом.

После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», — отметил министр иностранных дел.

По словам Лаврова, Евросоюз реализует «курс на демонтаж механизмов взаимодействия» с РФ примерно с 2014 года: европейские лидеры раздувают «российскую угрозу», разжигают русофобские и милитаристские настроения в обществе. Москва, как уточнил глава МИД РФ, видит, что европейская «партия войны» в своих антироссийских идеях пока готова идти до конца.

«Амбиции [европейских политиков] буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко. Чем иначе объяснить продолжающиеся в Европе разговоры о направлении на Украину воинских контингентов в формате «коалиции желающих»? Мы уже сто раз заявляли, что в таком случае они станут законной целью для наших вооруженных сил», — пояснил Лавров.

Он добавил, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Однако если кто-то из европейских стран решит напасть на РФ, ответ будет сокрушительным.

«Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», — заявил глава Лавров.

Гарантии безопасности для Украины

Европейские союзники Украины продолжают обсуждать, какие гарантии безопасности они будут готовы предоставить Киеву. 15 декабря лидеры стран ЕС выступили с заявлением. В нем говорилось, что гарантии должны включать создание возглавляемых Европой и состоящих из военных заинтересованных стран «многонациональных сил для Украины», которые необходимо сформировать «в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США» . Эти силы, как указано в документе, будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины.

Гарантии безопасности лидеры ЕС также обсудили в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским перед его встречей с американским лидером Дональдом Трампом. И, как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, обсуждение планируется возобновить после американско-украинских переговоров, которые состоятся вечером в воскресенье.

Кроме этого, как рассказывал ранее президент Франции Эммануэль Макрон, в январе члены «коалиции желающих» собираются продолжить работу в этом направлении. По данным агентства Bloomberg, в Париже может состояться встреча, посвященная гарантиям безопасности. В переговорах может принять участие Владимир Зеленский.

При этом «Европейская правда» со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщала, что эта встреча поможет завершить работу на гарантиями со стороны Европы и США. Собеседник отметил, что речь идет об обязательствах, подобных пятой статье НАТО о коллективной обороне в случае агрессии, а также присутствии иностранных военных на Украине.

Сам Зеленский ранее заявлял, что окончательное решение о том, как будут выглядеть американские гарантии Киеву, будет принимать Трамп. В то же время газета газета The Washington Post со ссылкой на аналитиков писала, что Вашингтону не стоит брать на себе обязательства, подобные пятой статье устава НАТО, так как это может привести к войне США и РФ, а также потенциальной ядерной эскалации.

«Украине потребуются гарантии безопасности в рамках любого соглашения, которое положит конец войне. Но администрации Трампа следует отдавать приоритет узким, но заслуживающим доверия обязательствам — более похожим на то, что США и их союзники были готовы сделать для Украины за последние четыре года, — а не масштабным обязательствам, которые кажутся щедрыми, но в конечном итоге пусты и потенциально опасны», — подчеркивало издание.