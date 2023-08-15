Булыкин назвал главное разочарование 2025 года

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает неудачное выступление столичного «Динамо» главным провалом 2025 года.

По его словам, бело-голубые должны идти в турнирной таблице чемпионата России гораздо выше.

«Если говорить о российских событиях, то главным разочарованием стало «Динамо». Команда выступает ниже своих возможностей, будем надеяться и верить, что после зимней паузы ситуация изменится в лучшую сторону», — заявил Булыкин.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

