«Очень сложно переключиться на мелочи жизни»: Туктамышева о завершении карьеры

Туктамышева: после спорта очень сложно переключиться на мелочи жизни
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как воспринимает свою жизнь после ухода их профессионального спорта. Ее слова приводит телеканал «78».

«После спорта очень сложно переключиться на мелочи жизни. То есть у тебя была глобальная цель — чемпионат мира, каждый день ты туда следуешь. Потом бац, это заканчивается, и ты думаешь, а вот что дальше теперь, какая глобальная цель должна быть, а ее уже нет. Я вот сейчас, мне кажется, уже к этому привыкла, — рассказала Туктамышева.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. Сейчас фигуристка начала тренерскую деятельность.

Фигурист Петр Гуменник впервые в карьере одержал победу в мужском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Ранее Туктамышева объявила о своем спортивном финале на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 

