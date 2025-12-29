Размер шрифта
На российской «Герани-3» заметили неизвестный модуль

«Осведомитель»: на дроне «Герань-3» появилось неизвестное приспособление
Кирилл Зыков/РИА Новости

На российском ударном дроне «Герань-3» появился модуль с неизвестным предназначением. Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель».

«Беспилотник-камикадзе под номером Ю-009. Дрон оснащен неизвестной «коробкой» ближе к носовой части», — говорится в сообщении.

Предположительно, данное устройство предназначено для установки спутниковой антенны или терминала Starlink.

14 декабря специалист Вооруженных сил Украины (ВСУ) по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил, что Россия начала применять дроны «Герань» с двойной боевой частью массой до 100 кг. По данным Telegram-канала «Русское оружие», речь идет о модификации «Герань-2», оснащенной двумя фугасно-зажигательными боевыми блоками БСТ-52 массой по 50 кг каждый.

В сентябре Telegram-канал SHOT сообщил, что российские БПЛА «Герань-2» будут выполнять свое боевое назначение эффективнее минимум на 30%, поскольку разработчики установили в дрон новую осколочно-фугасную боевую часть весом 40 кг. По их оценке, это нововведение увеличит радиус поражения объектов ВСУ, а также других инфраструктурных стратегических объектов.

Ранее появилось видео атаки «Герани» с необычным звуком по Днепропетровску.

